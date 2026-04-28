Экс-офицер ЦРУ Джонсон: США забыли о поддержке Украины, она сама по себе

Соединенные Штаты забыли о поддержке Украины, она исчезла из списка приоритетов Вашингтона. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.

По его словам, Украина «просто исчезла из списка приоритетов». Он утверждает, что Вашингтон «истратил» все свои ракеты во время войны в Иране. Теперь США «больше нечего давать Украине», указал эксперт.

«Теперь они сами по себе», — констатировал Джонсон.

До этого высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за вопросы политики, предупредил, что будущая военная поддержка Украины не может зависеть от США. В своем выступлении Элбридж Колби заявил, что поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на «использование ограниченных американских запасов», и дал понять, что такой подход больше не является устойчивым.

Ранее в Европарламенте призвали не надеяться на США в вопросе помощи Украине.