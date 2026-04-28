Евродепутат объяснил отказ ЕС от санкций против российских танкеров

Картайзер: услуги танкерам с нефтью из РФ не запретили из-за риска конфликта
Отказ Европейского Союза от введения запрета на услуги танкеров для транспортировки российской нефти объясняется текущей глобальной ситуацией, интересами отдельных стран-членов и риском конфликта с ключевыми партнёрами. Об этом сообщил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости, комментируя решение ЕС не включать этот важный элемент в 20-й пакет санкций против России.

По словам политика, экономика ЕС испытывает значительные трудности с обеспечением нефтепродуктами, удобрениями и гелием. В условиях нестабильной ситуации на мировом рынке дефицит этих товаров и резкие колебания их цен становятся крайне чувствительными для стран Союза. Кроме того, некоторые государства имеют свои судоходные компании, активно участвующие в перевозках таких грузов, и любые меры, угрожающие их коммерческим интересам, воспринимаются как нежелательные.

Также существует опасение ухудшения отношений с важными международными партнерами. Введение новых санкций могло бы затронуть суда, зарегистрированные под их флагами, что было бы нежелательно для Евросоюза, стремящегося избежать дополнительных двусторонних проблем.

Ранее финский политик призвал ЕС отменить санкции против России и возобновить покупку энергоресурсов.

 
