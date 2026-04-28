Отказ Европейского Союза от введения запрета на услуги танкеров для транспортировки российской нефти объясняется текущей глобальной ситуацией, интересами отдельных стран-членов и риском конфликта с ключевыми партнёрами. Об этом сообщил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости, комментируя решение ЕС не включать этот важный элемент в 20-й пакет санкций против России.

По словам политика, экономика ЕС испытывает значительные трудности с обеспечением нефтепродуктами, удобрениями и гелием. В условиях нестабильной ситуации на мировом рынке дефицит этих товаров и резкие колебания их цен становятся крайне чувствительными для стран Союза. Кроме того, некоторые государства имеют свои судоходные компании, активно участвующие в перевозках таких грузов, и любые меры, угрожающие их коммерческим интересам, воспринимаются как нежелательные.

Также существует опасение ухудшения отношений с важными международными партнерами. Введение новых санкций могло бы затронуть суда, зарегистрированные под их флагами, что было бы нежелательно для Евросоюза, стремящегося избежать дополнительных двусторонних проблем.

