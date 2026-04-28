ЛДПР предлагает сажать на 10 лет за нападения на врачей и водителей скорой помощи

ЛДПР предлагает установить уголовную ответственность за угрозу и применение насилия в отношении медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей. За такое правонарушение может последовать наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru».

Как напомнили в ЛДПР, УК РФ предусматривает ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Однако область этой нормы не распространяется на медицинских работников и водителей автомобилей скорой медицинской помощи, поскольку последние «не обладают властными полномочиями и не реализуют функции публичного управления в узком (властно-распорядительном) смысле».

Сегодня, обратили внимание в партии, участились случаи «противоправных посягательств» на сотрудников скорой помощи и водителей.

Между тем, охрана здоровья людей — это государственная функция, которая реализуется в том числе через организацию и осуществление медицинской помощи. Поэтому работа медицинских работников и сопряженная с ней деятельность водителей автомобилей скорой медицинской помощи «приобретают публично значимый характер, выходящий за рамки исключительно частноправовых отношений», считают в партии.

«Позиция ЛДПР в этом вопросе принципиальна: сам факт насилия в отношении медицинского сотрудника — это уже общественно опасное деяние и должно квалифицироваться как тяжкое преступление. Санкции должны быть сопоставимы с ответственностью за нападение на представителей власти — до 10 лет лишения свободы при отягчающих обстоятельствах», — подчеркнул глава партии Леонид Слуцкий.

В этой связи ЛДПР предлагает установить ответственность тем, кто угрожает насилием врачам и водителям скорой помощи. Партия предлагает правовую меру, в соответствии с которой применение насилия или угроза применения насилия в отношении сотрудников скорой помощи могут караться либо штрафом до 200 тыс. рублей, либо лишением свободы.

«Уголовная ответственность сегодня предусмотрена за воспрепятствование деятельности медработников. Но она наступает только если из-за действий нападавшего пострадал пациент. Если тяжких последствий для больного нет, отдельной статьи за нападение на медика фактически не применяется», — напомнил Слуцкий.

В феврале в России утвердили новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, согласно которому он сможет оказывать медицинскую помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях.

Ранее в Минтруде заявили о необходимости удаленки для беременных россиянок.

 
