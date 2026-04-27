Politico: запрет РФ на транзит нефти из Казахстана в ФРГ ударит по Украине

Решение России перекрыть Германии доступ к нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба» может грозить серьезными последствиями для Берлина и Киева. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что перебои в поставках могут сыграть на руку крайне правой партии «Альтернатива для Германии», которой предсказывают победу на осенних выборах в восточных землях ФРГ. Кроме этого, перекрытие доступа к нефти может поспособствовать сокращению атак Вооруженных сил Украины на российские порты, утверждает Politico.

Подобное может случится из-за того, что Россия перенаправит казахстанскую нефть через порты Балтике — Усть-Лугу и Приморск, которые подвергаются ударам. Если Германии понадобятся эти порты для получения энергоносителей, то Берлин надавит на Киев, чтобы атаки беспилотников были прекращены.

21 апреля агентство Reuters сообщило, что Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая. По информации агентства, такая ситуация может создать неопределенность в поставках для ФРГ, поскольку на данный момент конфликт США и Ирана нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока, а энергетические связи Берлина и Москвы были нарушены конфликтом России и Украины.

