Путин изменил порядок погашения долгов регионам

Путин поддержал идею «Единой России» отложить погашение долгов для регионов
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею «Единой России» отложить срок погашения долгов по бюджетным кредитам для регионов. Об этом пишет ТАСС.

Изначально планировалось, что регионы погасят свои долги в 2026 году, однако «Единая Россия» предложила перенести время выплат на более поздний срок.

«Давайте так и сделаем», — сказал глава государства, выступая на Совете законодателей.

По словам Путина, общая сумма задолженностей субъектов России по бюджетным кредитам в этом году составляет более 100 млрд рублей. Он считает, что нагрузка на регионы в настоящий момент и без того достаточно высокая.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 16 регионам списали часть задолженности по бюджетным кредитам. В общей сложности их долг был сокращен на 31 млрд рублей. Речь идет о регионах, которые направили значительную часть средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта. В их числе Бурятия, Крым, Хакасия, Красноярский край, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Новгородская области и др.

Ранее Минфин отчитался о дефиците бюджета в стране.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!