Патрушев оценил перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе визита в Каир назвал хорошими перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере, передает РИА Новости.

«Видим хорошие перспективы у российско-египетского сотрудничества в морской сфере, как в военной, так и в гражданской», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, при прямой поддержке стран Запада на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности. В качестве яркого примера помощник президента привел атаку на российский газовоз «Арктик-Метагаз», которая поставила под угрозу не только жизни моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море.

Патрушев уточнил, что Россия готова совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море.

13 апреля помощник президента РФ заявил, что Украина атакует морскую инфраструктуру и торговый флот России при разведывательной поддержке со стороны НАТО. Он отметил, что в настоящее время увеличились риски атак на суда, которые следуют из российских портов или по направлению к ним.

Ранее Путин на встрече с главой МИД Египта предложил обсудить создание зернового хаба.

 
