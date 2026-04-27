В России ответили на вопрос об инсценировке покушения на Трампа

Рейтинги президента США Дональда Трампа и всей Республиканской партии ожидаемо ползут вверх после покушения, что провоцирует множество споров о том, было ли покушение на американского президента 25 апреля в отеле Washington Hilton инсценировано или нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.

«Такие события, как покушения, конечно же, способствуют повышению рейтингов. А для Трампа и его команды рейтинги сейчас – больная тема. Однако я не думаю, что в этот раз это была намеренная инсценировка. Нападавший остался живым, что уже говорит о том, что это не было инсценировкой. Если бы имела место быть инсценировка, то, конечно, исполнителя пришлось бы убрать», — пояснил американист.

Вместе с этим очередное покушение привлекло внимание к тенденции на рост политического насилия в Соединенных Штатах и терпимости общества к насилию, отметил политолог.

«Покушение еще раз подтверждает, что американское общество очень сильно разобщено. Кроме того, внутри практически всех социальных слоев превалирует негативная энергетика по отношению к политическим кругам. В целом я бы описал это состояние как минное поле из бомб замедленного действия», — заключил Ордуханян.

В минувшие выходные президент Дональд Трамппережил очередное покушение. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Президент и все представители администрации, находившиеся в этот момент в отеле, были быстро эвакуированы, а нападавшего задержали.

Многие эксперты и журналистыотметили спокойствие Трампа в связи с возможностью покушения, что вызвало подозрения о том, что это была специально подстроенная история.

