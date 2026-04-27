Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В России ответили на вопрос об инсценировке покушения на Трампа

Политолог Ордуханян: задержание стрелка доказывает — Трамп не инсценировал покушение
Jonathan Ernst/Reuters

Рейтинги президента США Дональда Трампа и всей Республиканской партии ожидаемо ползут вверх после покушения, что провоцирует множество споров о том, было ли покушение на американского президента 25 апреля в отеле Washington Hilton инсценировано или нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.

«Такие события, как покушения, конечно же, способствуют повышению рейтингов. А для Трампа и его команды рейтинги сейчас – больная тема. Однако я не думаю, что в этот раз это была намеренная инсценировка. Нападавший остался живым, что уже говорит о том, что это не было инсценировкой. Если бы имела место быть инсценировка, то, конечно, исполнителя пришлось бы убрать», — пояснил американист.

Вместе с этим очередное покушение привлекло внимание к тенденции на рост политического насилия в Соединенных Штатах и терпимости общества к насилию, отметил политолог.

«Покушение еще раз подтверждает, что американское общество очень сильно разобщено. Кроме того, внутри практически всех социальных слоев превалирует негативная энергетика по отношению к политическим кругам. В целом я бы описал это состояние как минное поле из бомб замедленного действия», — заключил Ордуханян.

В минувшие выходные президент Дональд Трамппережил очередное покушение. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Президент и все представители администрации, находившиеся в этот момент в отеле, были быстро эвакуированы, а нападавшего задержали.

Многие эксперты и журналистыотметили спокойствие Трампа в связи с возможностью покушения, что вызвало подозрения о том, что это была специально подстроенная история.

Ранее в России предсказали новые покушения на Дональда Трампа.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!