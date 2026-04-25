Война США и Израиля против Ирана
Эстония и Украина договорились о совместном выпуске дронов и систем РЭБ

ERR: Эстония и Украина подписали соглашение о производстве БПЛА и РЭБ
Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает совместное производство ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает эстонская радиокомпания ERR.

Документ был подписан в Киеве министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и главой Минцифры Украины Михаилом Федоровым. Сотрудничество планируется в рамках инициативы «Строим вместе с Украиной» и предполагает создание совместных производств. Стороны заявили, что планируют объединить эстонские высокие технологии с уникальным боевым опытом, накопленным украинскими военными, чтобы ускорить разработку и выпуск инновационных решений для фронта.

Некоторые эстонские оборонные предприятия уже выразили готовность к работе с украинскими партнерами. Основными направлениями сотрудничества станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет России.

 
