Малофеев назвал один из главных вызовов современности для России

В современном мире технологии становятся средством сегрегации — разделения человечества на тех, кто владеет кодом, и тех, кто является объектом его применения. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя манифест, недавно опубликованный американской компанией-разработчиком программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies.

По его мнению, это не просто документ, а полноценный проект цифрового переустройства планеты, где место традиционных ценностей и религии отведено алгоритмам.

«Мы видим, что западный проект не предполагает «партнерства» или «вхождения в мировую семью». Он предполагает либо полное подчинение цифровому диктату, либо уничтожение», — сказал Малофеев.

Россия должна отвечать на эти вызовы, формируя технологический суверенитет, подчеркнул он. Для этого, как считает предприниматель, необходимо создать собственную экосистему искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе недавнего совещания по вопросам развития технологий ИИ, от способности следовать стремительным технологическим вызовам и изменениям зависит как суверенитет страны, так и в целом ее существование.

Ранее в РАЭК назвали срок, к которому Россия достигнет цифрового суверенитета.