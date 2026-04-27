Полпред Путина посетил перевал Дятлова

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил перевал Дятлова в Свердловской области. Об этом сообщает RT.

«На Урале много красивых мест, которые стоит посетить. Недавно я побывал на перевале Дятлова. Регулярно изучаю новые места, стараюсь все выходные проводить активно», — поделился полпред президента.

Он добавил, что проводник рассказали ему о сходе лавины, «но история действительно довольно запутанная», вокруг нее существует множество конспирологических версий.

В 1959 году девять туристов под руководством Игоря Дятлова отправились к горе Холатчахль в Свердловской области, но никто из них не выжил. Официальной версией стал сход лавины, однако из-за противоречивых деталей (травмы, радиация, цвет кожи) популярны конспирологические версии.

26 апреля Жога рассказал, что продолжает поддерживать связь с батальоном «Спарта» и регулярно ездит в Донбасс. По его словам, поездки получаются короткими — максимум один-два дня.

Ранее Жога говорил, что Урал теперь в зоне досягаемости ударов украинских беспилотников.