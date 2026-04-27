Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Полпред Путина посетил перевал Дятлова

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил перевал Дятлова в Свердловской области. Об этом сообщает RT.

Жога отметил, что на Урале много красивых мест, и в качестве примера привел перевал Дятлова.

«На Урале много красивых мест, которые стоит посетить. Недавно я побывал на перевале Дятлова. Регулярно изучаю новые места, стараюсь все выходные проводить активно», — поделился полпред президента.

Он добавил, что проводник рассказали ему о сходе лавины, «но история действительно довольно запутанная», вокруг нее существует множество конспирологических версий.

В 1959 году девять туристов под руководством Игоря Дятлова отправились к горе Холатчахль в Свердловской области, но никто из них не выжил. Официальной версией стал сход лавины, однако из-за противоречивых деталей (травмы, радиация, цвет кожи) популярны конспирологические версии.

26 апреля Жога рассказал, что продолжает поддерживать связь с батальоном «Спарта» и регулярно ездит в Донбасс. По его словам, поездки получаются короткими — максимум один-два дня.

Ранее Жога говорил, что Урал теперь в зоне досягаемости ударов украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
