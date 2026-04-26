Артем Жога: в Донбассе бываю регулярно

Полпред президента на Урале Артем Жога рассказал о регулярных поездках в Донбасс
Полномочный представитель Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога рассказал, что продолжает поддерживать связь с батальоном «Спарта» и регулярно ездит в Донбасс. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Поездки получаются короткие, максимум день-два. Стараюсь попасть на все памятные даты, которые связаны с моим сыном Володей. С батальоном «Спарта» и с командиром всегда на связи. Созваниваемся, списываемся. Это семья, а со своей семьей, с родными и близкими никогда не теряется контакт. Поэтому, конечно, я живу жизнью батальона, стараюсь помочь в каких-то вопросах в плане обеспечения по возможности», – сказал Артем Жога.

Также полпред президента на Урале рассказал RT, что воспитывал своего сына Владимира Жогу, ставшего командиром «Спарты» и Героем России посмертно, «на личном примере».

Накануне Артем Жога рассказал, что Урал теперь находится в зоне досягаемости украинских беспилотников. «Будьте бдительны!» – обратился он к жителям уральских регионов после атаки БПЛА на Свердловскую и Челябинскую области.

 
