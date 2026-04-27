Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

МИД: стремление США сохранить господство в мире привело к нынешним конфликтам
Jacquelyn Martin/AP

Стремление Запада, в частности США, закрепить господство на международной арене стало причиной тех конфликтов, которые сейчас идут в миру. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в ходе конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности», передает РИА Новости.

Дипломат высказал мнение, что обстановка в мире продолжает ухудшаться, конфликтное пространство расширяется на все новые страны и регионы.

Агасандян подчеркнул, что сегодня агрессивнее всех на международной арене ведут себя Соединенные Штаты. По словам эксперта, США отказались от попыток переформатировать мир по своим лекалам, но не от претензий на глобальное доминирование.

При этом до этого издание American Conservative писало, что военная операция против Ирана привела к завершению века американского доминирования в мировой политике. Авторы статьи отметили, что США «упустили возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет».

Ранее Сергей Лавров обвинил политику стран «коллективного Запада» в угрозе мировому порядку.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!