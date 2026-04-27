Стремление Запада, в частности США, закрепить господство на международной арене стало причиной тех конфликтов, которые сейчас идут в миру. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в ходе конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности», передает РИА Новости.

Дипломат высказал мнение, что обстановка в мире продолжает ухудшаться, конфликтное пространство расширяется на все новые страны и регионы.

Агасандян подчеркнул, что сегодня агрессивнее всех на международной арене ведут себя Соединенные Штаты. По словам эксперта, США отказались от попыток переформатировать мир по своим лекалам, но не от претензий на глобальное доминирование.

При этом до этого издание American Conservative писало, что военная операция против Ирана привела к завершению века американского доминирования в мировой политике. Авторы статьи отметили, что США «упустили возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет».

Ранее Сергей Лавров обвинил политику стран «коллективного Запада» в угрозе мировому порядку.