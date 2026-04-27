На столе у Буданова заметили «Список пидорасов 2026»

У главы офиса президента Украины Кирилла Буданова на столе в кабинете заметили красную записную книжку «Список пидорасов 2026». На эту деталь обратило внимание издание «Бабель».

«В кабинете Буданова в глаз бросается большая шахматная доска, икона над его головой и ярко-красный блокнот на столе с надписью «Список пидорасов 2026»», — говорится в материале.

К публикации приложена фотография рабочего стола Буданова с множеством бумаг и записных книжек. На более видном месте лежит красный блокнот с соответствующей надписью. Судя по всему, она нанесена маркером.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский звонит заместителям главы своего офиса Кирилла Буданова и призывает их не выполнять поручения начальника. Гончаренко отметил, что чиновников, которых вызывает Буданов, просят не ходить к нему. Кроме того, депутат подчеркнул, что ни один заместитель экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не был уволен, а новых замов также не появилось.

В апрельском интервью Bloomberg Буданов также заявил, что не боится спорить с Зеленским.

Ранее опрос показал серьезный рост доверия украинцев к Буданову.