Путин планирует выступить на Совете законодателей

Президент России Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей РФ, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко эфире телеканала «Россия-24».

Сенатор отметила, что выступление главы государства всегда очень ждут, «оно всегда актуальное, современное». По ее словам, такое внимание президента не только к в Федеральному Собранию, но и к региональным парламентам очень важно.

Парламентарий напомнила, что, выступая в декабре 2025 года на заседании Совета Федерации, Путин поставил четкую, ясную задачу — необходимо активнее вовлекать регионы России в формирование общероссийской, общенациональной повестки. По мнению Матвиенко, Совет законодателей является лучшей площадкой для этого.

Спикер Совфеда добавила, что основной вопрос, который будет рассматриваться на предстоящем заседании, связан с указом президента, в соответствии с которым 2026 год объявлен Годом единства народов России

