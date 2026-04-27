Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин планирует выступить на Совете законодателей

Матвиенко: Путин выступит на Совете законодателей 27 апреля
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей РФ, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко эфире телеканала «Россия-24».

Сенатор отметила, что выступление главы государства всегда очень ждут, «оно всегда актуальное, современное». По ее словам, такое внимание президента не только к в Федеральному Собранию, но и к региональным парламентам очень важно.

Парламентарий напомнила, что, выступая в декабре 2025 года на заседании Совета Федерации, Путин поставил четкую, ясную задачу — необходимо активнее вовлекать регионы России в формирование общероссийской, общенациональной повестки. По мнению Матвиенко, Совет законодателей является лучшей площадкой для этого.

Спикер Совфеда добавила, что основной вопрос, который будет рассматриваться на предстоящем заседании, связан с указом президента, в соответствии с которым 2026 год объявлен Годом единства народов России

Ранее Путин обсуждал с Совбезом вопросы сотрудничества со странами СНГ.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
