«Прикрывать военные грузы живым щитом»: раскрыт новый план Европы по Украине

Страны Европы намерены построить железную дорогу из ЕС до Киева, Львова и Одессы, чтобы продолжать бесперебойные поставки оружия Украине. При этом военные грузы в железнодорожных составах, скорее всего, будут ехать вперемешку с гражданскими вагонами. Так Киев будет прикрываться «живым щитом». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Будут поставки в первую очередь оружия так, как планирует и Запад, и киевский режим. То, что перевозки будут носить мирный характер, я в этом сомневаюсь, потому что те грузы, которые необходимо доставлять непосредственно для населения, доставляются фурами в достаточном количестве сейчас. А вот военные грузы, которые требуют достаточно больших объемов перевозок, они, как правило, перевозятся железнодорожными составами <...> Строительство подобного типа железной дороги – это крайне важно для киевского режима и для Запада, для того, чтобы поставки оружия шли бесперебойно», — подчеркнул военный эксперт.

Как пояснил Кнутов, речь идет о боевой технике, боеприпасах, а также личном составе наемников из стран НАТО, которые планируют воевать на стороне Украины.

«Как правило, правда, сейчас возят это все вперемешку. То есть идет часть вагонов гражданских, часть военных. Все это делается таким образом, чтобы прикрывать военные грузы живым щитом, как это принято на Украине», — рассказал аналитик.

Еврокомиссия 24 апреля представила проект строительства железнодорожной линии, которая свяжет страны ЕС с Львовом, Киевом и Одессой.

