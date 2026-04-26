Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Три страны ЕС тайно выделили до €400 млн на закупку оружия для Украины

Thilo Schmuelgen/Reuters

Во время саммита Евросоюза на Кипре три страны присоединились к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных нужд Украины») по закупкам оружия для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс Украина».

«Мы договорились, что это будет непубличная информация. <...> три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре на общую сумму около €350-400 млн», — сказал он.

По словам украинского лидера, финансирование касается закупок вооружений для оперативного закрытия приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины.

В рамках программы PURL страны-члены НАТО закупают оружие для Украины из запасов, находящихся в распоряжении США.

До этого ЕС одобрил выделение Украине кредита на €90 млрд. Соответствующая договоренность была достигнута еще в декабре 2025 года, однако Венгрия и Словакия заблокировали это решение, мотивировав вето действиями Украины в отношении нефтепровода «Дружба». На днях поставки нефти возобновились, после чего кредит для Киева был разблокирован.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!