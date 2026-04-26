Три страны ЕС тайно выделили до €400 млн на закупку оружия для Украины

Во время саммита Евросоюза на Кипре три страны присоединились к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных нужд Украины») по закупкам оружия для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс Украина».

«Мы договорились, что это будет непубличная информация. <...> три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре на общую сумму около €350-400 млн», — сказал он.

По словам украинского лидера, финансирование касается закупок вооружений для оперативного закрытия приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины.

В рамках программы PURL страны-члены НАТО закупают оружие для Украины из запасов, находящихся в распоряжении США.

До этого ЕС одобрил выделение Украине кредита на €90 млрд. Соответствующая договоренность была достигнута еще в декабре 2025 года, однако Венгрия и Словакия заблокировали это решение, мотивировав вето действиями Украины в отношении нефтепровода «Дружба». На днях поставки нефти возобновились, после чего кредит для Киева был разблокирован.

Ранее журналист Христофору объяснил, зачем Зеленский приехал на Кипр.