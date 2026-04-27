Трамп ищет выход из тупиковой ситуации в конфликте с Ираном

Axios: Трамп 27 апреля обсудит с командой дальнейшие варианты действий по Ирану
Президент США Дональд Трамп 27 апреля планирует обсудить со своей командой высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и зарубежной политики дальнейшие варианты действий по Ирану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

Отмечается, на встрече планируется обсудить возникший тупик в переговорах с Тегераном, а также возможные варианты дальнейших действий в рамках американо-иранского конфликта.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал США через посредников трехступенчатую формулу переговоров. Один из них предполагает прекращении войны и получении гарантий отказа от новых военных действий против Ирана и Ливана.

25 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на пакистанский дипломатический источник, что Иран отказался принимать «максималистские требования» США в ходе мирных переговоров в Исламабаде. Собеседник СМИ сказал, что глава иранского МИД Аббас Арагчи изложил свои «принципиальные позиции» премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным чиновникам, после чего покинул Исламабад вместе со своей делегацией.

