Словакия пересматривает свои отношения с Евросоюзом ввиду того, что украинский вопрос для Брюсселя стал более приоритетным, чем происходящее в странах — членах объединения. Об этом РИА Новости рассказал евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в Словакии разочарованы настроем Брюсселя на войну, тогда как во время вступления Словакии в ЕС альянс продвигал мир, экономическое сотрудничество и социальную поддержку. При этом альтернативные мнения, в том числе в вопросе украинского конфликта, в ЕС воспринимают как преступление, отметил депутат.

Блага подчеркнул, что Евросоюз уже не способен защитить членов организации, Словакия же намерена отстаивать прагматизм, поддерживать отношения с Россией и мирные ценности. Словакии нужна дешевая российская энергия и не нужен конфликт с Украиной, который может закончиться ядерной войной, обратил внимание Блага.

До этого The Wall Street Journal написала, что после выделения кредита Киеву в размере €90 млрд бремя украинского конфликта перешло с плеч США на «трусливый Евросоюз».

Ранее премьер Словакии Фицо рассказал, что станет началом конца ЕС.