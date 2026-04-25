Война США и Израиля против Ирана
В США рассказали о последствиях для Европы от выделения Украине €90 млрд

WSJ: бремя конфликта на Украине перешло с США на «трусливый» ЕС
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бремя конфликта на Украине перешло с плеч США на «трусливый Евросоюз» после выделения кредита Киеву в размере €90 млрд. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По мнению автора статьи, теперь украинский конфликт является и конфликтом Европы.

В то время как США отстраняются от Европы и сосредотачивают внимание на Ближнем Востоке, Украина оказывается в зависимости от «традиционно трусливого Евросоюза». Перекладывание бремени конфликта на плечи европейских стран давно является целью Вашингтона, говорится в статье.

Издание также обратило внимание на медленный прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России после того, как Венгрия и Словакия сняли свои вето на обе меры, которые были введены в феврале из-за остановки Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта трубопровода «Дружба».

Ранее Евросоюзу предрекли скорое разочарование от принятия кредита для Украины.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

