Президент Израиля хочет добиться признания вины Нетаньяху перед помилованием

Президент Израиля Ицхак Герцог вместо помилования премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

В публикации отмечается, что Герцог в ближайшее время не собирается помиловать Нетаньяху. Сначала президент Израиля хочет инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины.

В декабре 2024 года в тель-авивском окружном суде начались слушания по давним делам против Нетаньяху.

В отношении израильского премьера расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения против политика — получение взятки по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы Bezeq. В обмен на это на популярном новостном портале Walla! должны были появляться только положительные отзывы о Нетаньяху, а он, в свою очередь, должен был продвигать интересы этой компании, которой и принадлежит интернет-ресурс.

Ранее Трамп потребовал от президента Израиля немедленного помилования Нетаньяху.