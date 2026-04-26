В Иране предложили создать механизмы коллективной безопасности в стране без американских сил

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи призвал к созданию механизмов коллективной безопасности на Ближнем Востоке без участия США. Это заявление глава ведомства сделал в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Маскате.

«Опыт 40-дневной войны против Ирана показал, что военное присутствие США в странах региона лишь порождает нестабильность и раскол», — сказал дипломат.

Он призвал все страны региона занять конструктивный и ответственный подход к формированию собственных механизмов коллективной безопасности, свободных от вмешательства Соединенных Штатов.

25 апреля агентство Reuters писало со ссылкой на пакистанский дипломатический источник, что Иран отказался принимать «максималистские требования» США в ходе мирных переговоров в Исламабаде. Собеседник сказал, что глава МИД Аббас Арагчи изложил свои «принципиальные позиции» премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным чиновникам, после чего покинул Исламабад вместе со своей делегацией.

Ранее в Иране заявили о захвате судна, связанного с военными США.