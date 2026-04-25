На Украине сообщили о взрывах в Днепре

Взрывы произошли в городе Днепр (Днепропетровск) на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Другие подробности инцидента не приводятся.

25 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удары по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

Операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пункт связи и штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских беспилотников, уничтожены ударом в городе Городня Черниговской области. По его словам, штаб находился на территории бывшего аэродрома и рядом с ним.

Ранее на Украине заявили о ночной атаке ВС РФ на Одессу.

 
