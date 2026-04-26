«Это как вера»: Песков ответил на вопрос о своей партийной принадлежности

Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность, сравнив ее с верой
Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным не стал раскрывать свою партийную принадлежность.

Журналист пообщался с представителем Кремля на выставке, посвященной 80-летию основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Зарубин спросил у Пескова, состоял ли тот в партии ЛДПР, однако пресс-секретарь уклонился от прямого ответа.

«Партийная принадлежность — это как вера, это очень дискретно», — сказал представитель Кремля.

Однажды Песков высказался о правящей партии страны «Единой России». Он подчеркнул, что будучи партией власти, «Единая Россия» всегда несла ответственность за происходящее в стране, а также никогда не занималась популизмом. Песков объяснил, что по этой причине бывают разные периоды с рейтингами партии, но главное, как отметил он, это общая картина, общий результат.

20 сентября 2026 года ожидаются очередные выборы в Госдуму. Как сообщили в ЦИК России, принять участие в них без сбора подписей избирателей смогут 12 партий, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и др.

