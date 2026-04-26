Песков: РФ не может быть главной угрозой для Европы, так как является ее частью

Россия не может быть главной угрозой для Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он высказался о ситуации в ходе беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля прокомментировал утверждение военной стратегии Германии, в которой Россия обозначена как главная угроза.

«Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки неотъемлемая составляющая часть Европы», — сказал Песков.

22 апреля министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкие войска в сильнейшую армию в Европе. В документе основное внимание уделяется противодействию якобы «угрозам» со стороны России. Утверждается, что Москва «рассматривает Запад как враждебный фактор» и стремится ослабить сплоченность внутри НАТО. Также российская сторона обвиняется в создании условий для военного нападения на страны Североатлантического альянса.

Ранее в Европе сообщили о неизбежности войны с Россией.