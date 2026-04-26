Политолог назвал неожиданное последствие стрельбы на ужине с участием Трампа

Политолог Блохин: стрельба на ужине с участием Трампа выгодна ему самому

Стрельба на торжественном мероприятии в отеле Washington Hilton, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, выгодна ему самому. Об этом News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

Как отметил эксперт, недовольные действиями главы государства будут всегда вне зависимости от курса. При этом «заказчика» общественность может никогда и не узнать, подчеркнул политолог.

«Все эти покушения на самом деле отчасти идут на руку Трампу, то есть это влияет на его рейтинг. Он выглядит как борец, который стоически переносит все невзгоды», – заявил Блохин.

Он напомнил, что это уже третье покушение на Трампа, и произошло оно на том же месте, где было покушение на президента Рональда Рейгана 40 лет назад. Блохин указал, что Трамп любит изображать из себя «нового Рейгана», поэтому инцидент работает на его имидж.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

