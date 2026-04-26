Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог назвал неожиданное последствие стрельбы на ужине с участием Трампа

Политолог Блохин: стрельба на ужине с участием Трампа выгодна ему самому
Jonathan Ernst/Reuters

Стрельба на торжественном мероприятии в отеле Washington Hilton, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, выгодна ему самому. Об этом News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

Как отметил эксперт, недовольные действиями главы государства будут всегда вне зависимости от курса. При этом «заказчика» общественность может никогда и не узнать, подчеркнул политолог.

«Все эти покушения на самом деле отчасти идут на руку Трампу, то есть это влияет на его рейтинг. Он выглядит как борец, который стоически переносит все невзгоды», – заявил Блохин.

Он напомнил, что это уже третье покушение на Трампа, и произошло оно на том же месте, где было покушение на президента Рональда Рейгана 40 лет назад. Блохин указал, что Трамп любит изображать из себя «нового Рейгана», поэтому инцидент работает на его имидж.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!