Глава МИД Украины в годовщину аварии на ЧАЭС захотел привлечь Россию к «ответственности»

Сибига в годовщину аварии на ЧАЭС захотел привлечь Россию к «ответственности»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Россия якобы представляет «угрозу глобальной безопасности» и захотел привлечь ее к «ответственности». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он обвинил Россию якобы в «безрассудных действиях», которые, по его утверждению, представляют угрозу глобальной безопасности. Сибига написал, что «превращение ядерных рисков в оружие неприемлемо, и им необходимо решительно противостоять». Не должно быть терпимости к «ядерному принуждению», утверждает министр.

«Международное сообщество должно сохранять единство в привлечении России к ответственности, укреплении ядерной безопасности и обеспечении того, чтобы трагедии прошлого никогда не повторились», — написал Сибига.

26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Сама авария произошла примерно в 15 километрах от города Чернобыль, на территории Киевской области. Больше всего от последствий пострадала Белоруссия: доля площади радиационного загрязнения там оценивается примерно в 23% от общей территории республики.

Ранее следы чернобыльской катастрофы обнаружили в грибах Финляндии спустя 40 лет после аварии.