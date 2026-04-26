Мадьяр потребовал предотвратить бегство близких к Орбану бизнесменов из Венгрии

Мадьяр призвал не допустить отъезда близких к Орбану бизнесменов за границу

Председатель победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал правоохранительные органы предотвратить возможный выезд за границу бизнесменов, близких к нынешнему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом пишет ТАСС.

В материале утверждается, что приближенные к Орбану предприниматели начали выводить деньги из страны. Сейчас они переводят десятки миллиардов форинтов в США, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и иные государства.

Как рассказал Мадьяр, сотрудники Национального налогового и таможенного управления Венгрии (NAV) недавно приостановили несколько крупных денежных переводов, связанных с окружением бизнесмена Антала Рогана — одного из ближайших соратников действующего главы правительства. У специалистов после изучения отчетов банков появились подозрения в отмывании денег.

«Я призываю руководство NAV немедленно заморозить эти украденные средства», — сказал лидер партии «Тиса».

Также он потребовал задержать лиц, нанесших ущерб венгерскому народу, и не допустить их бегства из республики.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, главными соперниками на которых были Орбан с партией «Фидес» и Мадьяр с партией «Тиса». Последняя одержала победу, заняв более двух третей мест в парламенте. Ожидается, что Мадьяр официально займет пост премьер-министра страны 9 мая.

Ранее Орбан сообщил, что отказался от места депутата в венгерском парламенте.