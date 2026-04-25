Орбан отказался от места депутата парламента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что отказался от места депутата парламента страны, но собирается остаться лидером партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», переходящей в оппозицию. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

«Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться», — сказал политик.

По словам политика, сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения.

Также Орбан заявил, что правление партии предложило ему продолжить работу в качестве ее председателя.

12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент страны, также определился следующий премьер-министр страны. С большим перевесом победила оппозиционная партия «Тиса». Политическая сила Петера Мадьяра получила конституционное большинство в парламенте, что позволит ей принимать законы без поддержки других фракций.

Позже Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для Евросоюза и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

