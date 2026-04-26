Грэм поблагодарил Бога за спасение Трампа

Nathan Howard/Reuters

Американский-сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм на своей странице в соцсети Х поблагодарил Бога за то, что президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания, вице-президент Джей Ди Вэнс и остальные участники не пострадали во время стрельбы в отеле Washington Hilton.

«Я благодарен Богу за то, что с президентом Трампом и Первой леди, вице-президентом Вэнсом и Второй леди все в порядке, как и со всеми остальными присутствующими на ужине. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что времена, в которые мы живем, порождают беспрецедентный поток угроз в адрес президента Трампа и других правительственных чиновников», — написал Грэм.

Он призвал американский народ молиться за то, чтобы «вода стала спокойнее» и призвал его «быть частью решения, а не проблемы».

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

