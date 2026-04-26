На Западе рассказали, почему Рубио не участвует в переговорах по Ирану

FT: Рубио мог намеренно отстраниться от конфликта с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио дважды уклонялся от присутствия на важных переговорах по Ирану. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Весьма примечательно, что в обеих поездках [в Исламабад] отсутствовал Рубио, главный дипломат Америки», — говорится в материале.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт предположил, что госсекретарь не хочет, чтобы он ассоциировался с поражением в войне с Исламской Республикой.

«Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше», — заявил эксперт.

25 апреля стало известно, что некоторые ближайшие соратники президента США Дональда Трампа все чаще видят госсекретаря Марко Рубио в качестве серьезного кандидата на президентских выборах 2028 года.

Издание Politico отмечает: позиции Рубио в Белом доме укрепила его работа по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также «непоколебимая преданность» Трампу.

В декабре портал Semafor, ссылаясь на источник, написал, что госсекретарь США пытался настроить Дональда Трампа против президента России Владимира Путина.

Ранее в России рассказали, почему приближенные Трампа потеряли его доверие.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!