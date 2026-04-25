В Совфеде допустили возможность переговоров в предложенной Зеленским стране

Джабаров: Россия может согласить ся на переговоры с Украиной в Азербайджане

Россия может согласиться на проведение трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Азербайджане. Об этом первый заместитель главы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал изданию «Подъем».

«Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать в Азербайджан спокойно», — считает сенатор.

При этом Джабаров назвал заявления Зеленского уловкой и ложью. По его оценке, украинский президент не настроен на реальные переговоры и, действуя под влиянием Запада, придерживается курса на продолжение боевых действий. Также он указал, что Зеленский регулярно меняет состав участников, место проведения переговоров и формулировки стартовых условий.

В завершение сенатор выразил уверенность, что в последний момент Зеленский может отказаться от переговоров, сославшись на то, что его не устроят условия, которые выдвинет Россия.

25 апреля Зеленский прибыл с визитом в Баку. В ходе пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым он заявил о готовности к трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию, добавив, что такая встреча могла бы пройти в Азербайджане.

Ранее экс-премьер Украины Яценюк назвал «фиктивными» переговоры по Украине.