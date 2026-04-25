Мендель: Украина может потерять не только Донбасс, но и иные регионы

Власти Украины игнорируют риски лишиться контроля не только над Донбассом, но и другими регионами страны. Об этом на своей странице в социальной сети X написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, сейчас многие эксперты обсуждают, стоит ли Киеву отказываться от Донбасса ради завершения конфликта с Москвой.

«Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает о том, что российские войска одновременно продвигаются в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях», — отметила Мендель.

23 апреля глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов заявил, что у руководства страны есть некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан и не будет подразумевать территориальных уступок. Как он сказал, Киев не собирается отдавать земли.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал слова Кирилла Буданова. Он сообщил, что это заявление свидетельствует об имитации Украиной переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о переименовании Донбасса в «Донниленд».