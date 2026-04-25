Экс-соратница Зеленского предупредила о риске потерять не только Донбасс

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Мендель: Украина может потерять не только Донбасс, но и иные регионы
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины игнорируют риски лишиться контроля не только над Донбассом, но и другими регионами страны. Об этом на своей странице в социальной сети X написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, сейчас многие эксперты обсуждают, стоит ли Киеву отказываться от Донбасса ради завершения конфликта с Москвой.

«Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает о том, что российские войска одновременно продвигаются в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях», — отметила Мендель.

23 апреля глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов заявил, что у руководства страны есть некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан и не будет подразумевать территориальных уступок. Как он сказал, Киев не собирается отдавать земли.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал слова Кирилла Буданова. Он сообщил, что это заявление свидетельствует об имитации Украиной переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о переименовании Донбасса в «Донниленд».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
