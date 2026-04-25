Посол Нечаев заявил о готовности России к возобновлению сотрудничества с ФРГ

Россия готова возобновить сотрудничество с ФРГ, но «навязываться» никому не будет. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил журналистам в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

«Мы никаких мостов и переправ наших отношений с Германией не сжигали, не разрушали. Со своей стороны не разрушали ни одно соглашение из того огромного массива, который был наработан с рассудительными и дальновидными политиками федеративной республики», — подчеркнул дипломат.

По его словам, при проявлении с немецкой стороны доброй воли, конструктивного подхода и готовности к полноценному диалогу «на равных» российская сторона также будет стремиться к сближению.

В то же время Нечаев подчеркнул, что решения будут приниматься прежде всего исходя из национальных интересов России.

23 апреля колумнист Berliner Zeitung Михаэль Майер заявил, что отношения между Германией и Россией уже не смогут вернуться к прежнему состоянию. Это заявление было сделано в контексте новой военной стратегии Германии, в которой Россия обозначена как «основная угроза».

Ранее посол назвал уровень русофобии в Германии самым высоким со времен Второй мировой.

 
