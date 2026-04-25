В Европарламенте отреагировали на закрытие неба над Прибалтикой для самолета Фицо

Решение стран Прибалтики запретить премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через их воздушное пространство в Москву является враждебным сигналом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«Если захочет пролететь какая-нибудь «Аль-Каида» (организация запрещена в России), вы этого ей не разрешите, но Роберт Фицо – это премьер-министр Словацкой Республики, государства — члена Евросоюза, он не террорист», — отметил политик.

По словам депутата, если Латвия или Эстония закрывают свое воздушное пространство для самолета словацкого премьера, то это воспринимается как «сигнал враждебности по отношению к словацкому народу как таковому».

Подобное решение лидеров прибалтийских стран не сможет воспрепятствовать визиту Фицо в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, и премьер просто выберет другой маршрут, как сделал это в 2025 году.

До этого Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он раскрыл, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

Ранее в Литве назвали «моральной позицией» отказ пропускать самолет Фицо в Москву на День Победы.