Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем

Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе рабочей встречи будут обсуждаться договоренности с Королевством «в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры».

23 апреля украинский телеканал «Новости.Live» сообщил, что Зеленский встретился с лидерами стран — членов ЕС. В ходе беседы глава Украины поблагодарил зарубежных партнеров за выделение кредита в размере €90 млрд, сказав: «отличный день». Он отметил, что данные средства помогут Киеву усилить армию и нарастить производство систем противовоздушной обороны. В то же время Зеленский заверил, что целью Киева якобы остается мирное урегулирование конфликта с Москвой.

Позднее украинский лидер подчеркнул, что Киев рассчитывает на как можно более быстрое предоставление первого транша, поблагодарив всех европейских лидеров за поддержку Украины и 20-й пакет санкций против России, назвав это «правильным шагом».

