Медведев: средства на выдачу кредита Киеву пойдут из карманов европейцев
Екатерина Штукина/РИА Новости

Европейцев снова обманывают: средства на выдачу кредита Украине пойдут из их карманов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

»ЕС наконец-то выделяет киевскому вору долгожданный кредит, причем эти деньги не нужно будет возвращать, ведь по идиотской логике Брюсселя расплачиваться придется России. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы — это €90 миллиардов из ваших карманов!» — подчеркнул Медведев.

23 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что намерение Европы вернуть выделенный Украине кредит в размере €90 млрд за счет «репараций» со стороны России не имеет ничего общего с реальностью, поскольку репарации обычно назначают проигравшей стороне. Выделенные Киеву деньги, таким образом, уже никогда не вернутся Европе.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что Украина ждет первый транш из кредита в мае-июне.

Ранее Шойгу рассказал о последствиях для европейцев от выделения Украине кредита в €90 млрд.

 
