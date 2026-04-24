В МИД РФ рассказали о подготовке Евразийской хартии многополярности

Подготовка к запуску работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке уже активно ведется. Об этом заявил статс‑секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, пишет РИА Новости.

«В октябре нынешнего года в Минске состоится уже четвертая международная конференция по евразийской безопасности, которая зарекомендовала себя как важный форум для серьезной дискуссии по широкому спектру соответствующих вопросов», — сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Он также подчеркнул, что параллельная работа ведется в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и других объединений, в то время как между ними расширяются «горизонтальные» контакты.

Осенью 2024 года на минской конференции Белоруссия и Россия предложили разработать такую хартию и пригласили другие страны Евразии присоединиться к инициативе. В документе «Общее видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке» стороны изложили свои предварительные подходы. Идея создания хартии впервые была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.

Ранее Россия и Белоруссия предложили создать Евразийскую хартию, к которой присоединились Иран, КНДР и Мьянма.