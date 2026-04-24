Аналитик объяснил, почему Россия продолжила поставлять нефть в Венгрию и Словакию

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в интервью Tsargrad.tv объяснил, почему Россия продолжила поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на атаки Киева на порты, а также одобрение Будапештом и Братиславой общеевропейского кредита на €90 млрд Украине и нового пакета антироссийских санкций.

По мнению специалиста, во-первых, РФ сохраняет свою репутацию перед странами глобального Юга и Востока. Москва демонстрирует, что выполняет контрактные обязательства даже в сложной политической ситуации.

Во-вторых, российская сторона исходит из того, что прекращение транзита углеводородов должно выглядеть как результат действий Европы, а не добровольного решения Москвы. Митрахович напомнил, что Европейский союз наметил на 2027 год полный отказ от покупки энергоресурсов из России.

Накануне первая партия нефти по трубопроводу «Дружба» поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячной паузы.

В течение утра на насосных станциях Феньеслитке и Будковце была получена сырая нефть.

До этого министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила о восстановлении поставок в республику. О возобновлении транзита сообщала и Украина: оператор «Укртранснафта» передал в венгерскую компанию MOL информацию о готовности вновь прокачивать российскую нефть через украинский участок в Венгрию и Словакию.

Ранее в Венгрии предупредили Германию о рисках для экономики из-за России.