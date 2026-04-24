Война США и Израиля против Ирана
В Венгрии предупредили Германию о рисках для экономики из-за России

Origo: дальнейший транзит нефти в Германию напрямую зависит от решений Москвы
Егор Еремов/РИА Новости

На фоне обострившихся отношений России и Евросоюза в Венгрии начали обсуждать потенциальные риски для немецкой экономики. Об этом пишет венгерское издание Origo.

В материале отмечается, что значительные объемы казахстанской нефти идут на немецкие предприятия, в том числе на крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Маршрут при этом пролегает через территорию России, из-за чего дальнейший транзит напрямую зависит от решений Москвы.

Согласно материалу Origo, прекращение поставок способно осложнить положение немецкой экономики, особенно для НПЗ PCK в Шведте — одного из ключевых перерабатывающих объектов. Объем поставок оценивается примерно в 43 тысячи баррелей в сутки. Немецкий депутат Кристиан Герке назвал ситуацию тревожной, отметив, что этот ресурс имеет критическое значение для предприятия, и найти ему быструю замену будет непросто.

21 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая. Агентство отмечает, что это создаст больше неопределенности в поставках для ФРГ, поскольку конфликт США и Ирана нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что на май весь транзит через Атырау — Самару в направлении системы «Дружба» обнулен.

Ранее энергетик заявил, что прекращение поставок нефти по Дружбе некритично для ФРГ.

 
