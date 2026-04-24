«Пусть жене посылает»: дипломат ответил Макрону на слова о «сильном сигнале» России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что одобренный Украине кредит в €90 млрд и очередной пакет санкций являются «сильным сигналом» России, не стоит анализировать, потому что французский лидер стал «хромой уткой». Ему стоит посылать сигналы только своей жене. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Он доживает последние месяцы своего президентства, поэтому от него не зависит ровным счетом ничего уже, он хромая утка уже какое-то время. Поэтому свои сигналы он может только жене своей посылать», — подчеркнул он.

Слова Макрона о «сигнале» России санкциями и кредитом Украине вовсе не стоит анализировать, считает Долгов.

Политика санкций Европы против России давно доказала свою неэффективность, сказал дипломат. По его словам, сам факт того, что Брюссель начал обсуждать 21-й пакет ограничений против РФ говорит о безуспешности предыдущих 20 пакетов.

На фоне санкций одобренный Киеву Брюсселем кредит в размере €90 млрд будет безвозвратным, добавил Долгов, отметив провал политики ЕС.

Евросоюз утвердил 20-й пакет антироссийских санкций и одобрил кредит Украине на €90 млрд. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эти решения «сильным сигналом» для Москвы, заявив о готовности Европы продолжать поддержку Киева и усиливать давление на Россию.

Ранее ЕС поставил Украине условие для получения кредита в €90 млрд.