Мирошник заявил, что Европа напрямую участвует в войне на Украине

Производства оружия для Украины в европейских странах являются военными целями, Европа напрямую участвует в войне. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.

«Мы точно понимаем, что эти производства с участием Украины и производящие вооружение для Украины, являются военными целями. Если правительство этих государств считает, что размещать военные цели на своей территории это безопасно для их населения, то пусть останется на их совести», — заявил дипломат.

Мирошник отметил, что по данным Минобороны РФ, на территории Италии, Великобритании, Германии и ряда других государств «открыто были созданы такого рода производства» и эти страны, по словам Мирошника, «являются напрямую соучастниками военного процесса».

Также посол указал, что на территориях других государств проводились обучения украинских военных, еще часть стран используют свою территорию как тыловые склады для доставляемого вооружения для ВСУ».

По словам Мирошник, если обратиться к Гаагской конвенции 1907 года по нейтральности государств, то исходя из нее можно сказать, что эти страны «не являются нейтральными».

15 апреля оборонное ведомство России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для Вооруженных сил Украины. По данным МО, предприятия по производству БПЛА нашли в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Латвии и еще четырех странах. В Европе, а также в Израиле и Турции производят комплектующие для беспилотников, добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что расценивают такое решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации на всем Европейском континенте и «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

Ранее в Британии испугались ударов России после публикации адресов сборки БПЛА в Европе.

 
