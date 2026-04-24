Названо условие для возобновления поставок газа по «Северным потокам»

Экономист Зубец: «Севпотоки» могут заработать, если ЕС станет нужен газ из РФ

Исключать возобновления поставок российского газе Европе по «Северным потокам» не стоит, однако сегодня в условиях деиндустриализации региона европейские страны вряд ли захотят получать российский газ из-за падения промышленности. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

Он пояснил, что, если экономике Европы вновь станут нужны российские энергоносители, «Северные потоки» могут заработать.

«Они [поставки] будут возобновлены, если Европа захочет закупать. На сегодняшний день Европа закупать его не хочет», — подчеркнул он.

Зубец обратил внимание на то, что политика Европы пока нисколько не поменялась в сфере взаимодействия с Россией по энергоресурсам. Более того, в принятом 23 апреля 20-м пакете санкций против Москвы Брюссель «покрыл» в том числе частично и сжиженный природный газ России.

«Политика Европы никуда не делась. Что произошло в Европе за последние годы? В Европе произошла деиндустриализация, большая часть промышленности, немецкой прежде всего, которая раньше нуждалась в большом количестве топлива, остановлена или резко сократила выпуск. То есть далеко не факт, что на сегодняшний день Европе при деиндустриализации, которая там проходила последние годы, этот газ нужен», — заметил экономист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы возобновления поставок газа из РФ в Европу по «Северным потокам», заявил, что одна ветка сломана, а вторая технически готова к поставкам.

«Как мы можем видеть перспективы (возобновления поставок), если они (европейцы) запретили это. Один технологически готов к поставкам. Второй не готов», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Германии призвали начать переговоры о поставках газа из России через «Северный поток — 2».