Война США и Израиля против Ирана
Кандидат в президенты Перу высказался о потенциальном участии страны в БРИКС

Проходящий во второй тур выборов кандидат в президенты Перу от левой партии Роберто Санчес заявил в интервью РИА Новости, что его страна должна быть частью БРИКС и сделать ставку на многополярность.

По словам Санчеса, Перу не накладывает вето, не закрывает торговлю и дипломатические отношения ни с какими странами. Он подчеркнул, что его стране нужен суверенитет и открытость всем торговым пространствам. Он добавил, что очень положительно относится к оси сотрудничества глобального Юга, например к БРИКС, и считает это очень интересным пространством.

Санчес отметил, что либеральные США стали на деле самой ортодоксальной, консервативной и протекционистской страной, которая произвольно вводит тарифы. Такую модель, по его словам, трудно назвать основанной на общих ценностях и взаимной выгоде.

«Мы считаем, что суверенитет, взаимосвязь, многосторонность и торговая интеграция являются важными парадигмами», — сказал кандидат.

Он также заявил, что способствовал бы возможному присоединению Перу к БРИКС.

На пост президента в Перу претендует рекордное в истории число кандидатов — 35, а на места в палате депутатов и в сенате — 7220 человек. Спустя 33 года страна вернется к двухпалатному парламенту.

В феврале парламент Перу вынес вотум недоверия президенту страны Хосе Хери и отстранил его от должности. Он был восьмым президентом Перу за последние 10 лет.

