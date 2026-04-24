В Кремле оценили намерение Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков назвал конфронтацией планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфронтацией планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия. Своим мнением он поделился в интервью для «Первого канала».

«Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — сказал Песков.

23 апреля Министерство обороны Финляндии сообщило, что правительство внесло в парламент предложение разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной. С такой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава ведомства Антти Хяккянен. Действующий закон об атомной энергии в Финляндии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через страну.

На минувшей неделе в Хельсинки опубликовали доклад, заверив, что страна не будет размещать оружие массового поражения в мирное время и не станет ядерной державой. Тем не менее Песков предупреждал, что развертывание такого оружия создаст угрозу для России, и Москва примет ответные меры.

Ранее в Финляндии предостерегли власти от размещения ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
