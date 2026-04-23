Министр обороны России отреагировал на смерть Алексея Пиманова

Глава министерства обороны Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Алексея Пиманова. Его слова приводит «Красная Звезда».

«Это большая потеря для всех нас», — сказал он.

Белоусов назвал Пиманова «настоящим патриотом, талантливым режиссером, журналистом и сценаристом».

Министр подчеркнул, что, возглавив медиахолдинг «Красная звезда», Пиманов создал профессиональную и эффективную команду единомышленников. Белоусов отметил, что вклад Пиманова в развитие отечественной телевизионной журналистики заслуживает «искреннего уважения».

«Выражаю глубокие соболезнования и прошу в этот скорбный час передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Алексея Викторовича», — сказал глава Минобороны России.

23 апреля стало известно о смерти Алексея Пиманова, который четверть века вел программу «Человек и закон». Телеведущему было 64 года.

