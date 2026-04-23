Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков рассказал о перспективах запуска уцелевшей ветки «Северного потока»

Песков заявил о готовности одного «Северного потока» к возобновлению поставок
РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы возобновления поставок газа из РФ в Европу по «Северным потокам», заявил, что одна ветка сломана, а вторая технически готова к поставкам. Его слова приводит «Интерфакс».

«Как мы можем видеть перспективы (возобновления поставок), если они (европейцы) запретили это. Один технологически готов к поставкам. Второй не готов», — сказал представитель Кремля.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз и Великобритания могут восстановить газопровод «Северный поток — 2» за свой счет на фоне ситуации в Ормузском проливе и «встать в очередь» за доступной российской нефтью, газом и другими важными товарами.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии призвали начать переговоры о поставках газа из России через «Северный поток — 2».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
