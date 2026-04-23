Песков рассказал о перспективах запуска уцелевшей ветки «Северного потока»

Песков заявил о готовности одного «Северного потока» к возобновлению поставок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы возобновления поставок газа из РФ в Европу по «Северным потокам», заявил, что одна ветка сломана, а вторая технически готова к поставкам. Его слова приводит «Интерфакс».

«Как мы можем видеть перспективы (возобновления поставок), если они (европейцы) запретили это. Один технологически готов к поставкам. Второй не готов», — сказал представитель Кремля.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз и Великобритания могут восстановить газопровод «Северный поток — 2» за свой счет на фоне ситуации в Ормузском проливе и «встать в очередь» за доступной российской нефтью, газом и другими важными товарами.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии призвали начать переговоры о поставках газа из России через «Северный поток — 2».