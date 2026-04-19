Мадьяр заявил о зависимости экономики Венгрии от ЕС

Петер Мадьяр: без средств ЕС экономика Венгрии не может быть запущена
Экономика Венгрии не сможет быть «запущена» без денег Евросоюза, и новое правительство страны намерено договориться о получении миллиардов евро из спецфондов и бюджета Евросоюза. Об этом глава оппозиционной партии «Тиса» и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мадьяр рассказал о переговорах с делегацией Еврокомиссии по вопросу предоставления кредита Венгрии, который удерживается из-за позиции Будапешта по Украине.

«Я заявил на переговорах, что Венгрия и венгерский народ имеют право на миллиарды евро ЕС. Без средств Евросоюза венгерская экономика не может быть запущена. Финансирование ЕС — не благотворительность, а компенсация за деньги, которые венгры заплатили Евросоюзу, а также за работу нашей страны на благо Европы», — заявил Мадьяр.

Кроме того, он пообещал выполнить предвыборные обещания по борьбе с коррупцией, по вступлению Венгрии в Европейскую прокуратуру, а также по «восстановлению свободы и независимости судебной власти, прессы и высшего образования». В посте Мадьяр подчеркнул и то, что обязательство по возврату венгерских денег будет выполнено.

После победы на парламентских выборах 12 апреля Мадьяр пообещал, что Венгрия вновь станет «сильным союзником» членов ЕС и НАТО.

Затем газета Financial Times написала, что Евросоюз выдвинул 27 условий для разморозки кредита Венгрии. Среди них — разблокировка кредита Украине и снятие вето на введение 20-го пакета санкций против России, а также проведение реформ в стране.

16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Москва даст оценку новым властям Венгрии на основе их конкретных действий. Также она подчеркнула готовность России к диалогу к Будапештом.

Ранее в Еврокомиссии увидели «тревожный сигнал» для союзников Путина и Трампа.

 
Теперь вы знаете
Чем опасен лишний вес в детстве и к каким болезням он может привести
