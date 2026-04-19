В МИД РФ указали на недоработку России по Украине

Мирошник назвал недоработкой России возможность Киева принимать западных гостей
Возможность Украины принимать западных политиков является серьезной недоработкой России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает информационная служба «Вести».

«Сам факт вот этих поездок на территорию [Украины] — это все-таки наша недоработка», — сказал он.

По словам дипломата, западные политики не едут в Киев, чтобы защищать «русских женщин, которые становятся жертвами обстрелов» Вооруженных сил Украины в Белгородской области.

«Они едут туда... прикоснуться к этой радикализации, продемонстрировать свою приверженность подготовке к войне с Россией», — отметил дипломат.

По мнению Мирошника, Киев не должен иметь возможность принимать высокопоставленных западных чиновников, поскольку является «столицей бандформирования».

17 апреля король Швеции Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину. Это первый визит короля на территорию страны за последние 14 лет. Во Львове он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, назвав политика «злодеем, вернувшимся на место преступления».

