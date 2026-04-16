Политолог оценил решение руководства Молдавии покинуть СНГ

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение руководства Молдавии выйти из Содружества независимых государств (СНГ).

Как считает эксперт, во многом переориентация молдован на Европейский союз (ЕС) связана с тем, что Брюссель в свое время дал Кишиневу безвизовый режим и трудовая миграция развернулась от России к Европе. На сегодняшний день, по его словам, власть в республике выбирают граждане, живущие в ЕС, а не люди, которые находятся на территории родной страны.

Более того, мигранты хотят еще больше евроинтеграции, чтобы получить больше прав и больше возможностей для заработка. Внутренние же проблемы Молдавии, которые растут из-за разрыва связей с РФ, их не волнуют, отметил Светов.

Он также напомнил, что во времена СССР Молдавия процветала, а сегодня — это одна из самых бедных республик в европейском регионе.

Как сообщил глава МИД Молдавии Михаил Попшой, республика окончательно выйдет из состава СНГ в апреле 2027 года. Соответствующее уведомление уже отправлено в Минск, где располагается исполнительный комитет организации. По словам министра, на практике страна уже давно не участвует в работе содружества, так как это «не отвечает ее национальным интересам» по причине нацеленности на интеграцию с Евросоюзом. Кишинев останется участником ряда экономических соглашений, как ранее в аналогичной ситуации сделала Грузия.

Ранее стало известно о долге Кишинева перед СНГ.