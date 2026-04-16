Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог оценил решение руководства Молдавии покинуть СНГ

Политолог Светов: власть в Молдавии выбирают трудовые мигранты
Михай Карауш/РИА Новости

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение руководства Молдавии выйти из Содружества независимых государств (СНГ).

Как считает эксперт, во многом переориентация молдован на Европейский союз (ЕС) связана с тем, что Брюссель в свое время дал Кишиневу безвизовый режим и трудовая миграция развернулась от России к Европе. На сегодняшний день, по его словам, власть в республике выбирают граждане, живущие в ЕС, а не люди, которые находятся на территории родной страны.

Более того, мигранты хотят еще больше евроинтеграции, чтобы получить больше прав и больше возможностей для заработка. Внутренние же проблемы Молдавии, которые растут из-за разрыва связей с РФ, их не волнуют, отметил Светов.

Он также напомнил, что во времена СССР Молдавия процветала, а сегодня — это одна из самых бедных республик в европейском регионе.

Как сообщил глава МИД Молдавии Михаил Попшой, республика окончательно выйдет из состава СНГ в апреле 2027 года. Соответствующее уведомление уже отправлено в Минск, где располагается исполнительный комитет организации. По словам министра, на практике страна уже давно не участвует в работе содружества, так как это «не отвечает ее национальным интересам» по причине нацеленности на интеграцию с Евросоюзом. Кишинев останется участником ряда экономических соглашений, как ранее в аналогичной ситуации сделала Грузия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о долге Кишинева перед СНГ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!