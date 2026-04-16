Отправка санитарного самолета Dornier 328-310 из Германии в польский Жешув после удара ВС России по командному пункту в Харьковской области говорит об успехе операции российской армии. Тяжелые ранения могли получить до 30 офицеров НАТО на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Информация была об ударе, о том, что было применено несколько наших крылатых ракет достаточно большой мощности. Эффективность этого удара оказалась высокой. [Поражены] пункт управления и центр связи. Потери составили порядка 30 человек. При этом, учитывая, что это не рядовой командный пункт или пункт управления, а командный пункт, который отвечал за действия на определенном участке фронта, вероятность присутствия там офицеров НАТО достаточно велика», — подчеркнул он.

Кнутов напомнил, что это уже не первый случай, когда подобные ситуации возникают с военными НАТО, которые под видом украинцев в украинской форме непосредственно либо контролируют ход боевых действий, либо оказывают помощь украинским военнослужащим.

15 апреля Вооруженные силы РФ в ходе ночных ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине ликвидировали большую группу наемников в Харьковской области.

Ранее российские войска ударили по пограничному отряду ВСУ в Харьковской области.